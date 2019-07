Schwimm-​​Legende rettet Mann aus dem Meer

Der ehemalige Schwimmstar Filippo Magnini wird in Italien für seine Heldentat gefeiert. Der zweifache Welt- und dreifache Europameister und Olympia-Bronzegewinner hat dem seit wenigen Tagen verheirateten Andrea Benedetto das Leben gerettet.

Magnini genoss am Sonntag mit seiner Freundin, TV-Moderatorin Giorgia Palmas, schöne Stunden am Strand von Cala Sinzias, als er durch Schreie auf einen Mann aufmerksam wurde, der unterzugehen drohte: Der 45-jährige Benedetto (45) war beim Planschen mit seinem Ehemann mit einem aufblasbaren Einhorn gekentert und in «Seenot» geraten.

«Ich tat einfach das, was ich tun musste»

Doch plötzlich erlitt er wegen des kalten Wassers eine Art Schockstarre, er konnte seine Glieder nicht bewegen und ging immer wieder unter. Verzweifelt hielt sein Ehemann den Kopf Benedettos über Wasser und rief um Hilfe. Noch vor den Bademeistern am Strand sprang der Schwimmstar ins Meer und kraulte zu Benedetto hinaus, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet.

Er hielt den Kopf des Ertrinkenden über Wasser, bis die Retter mit einem Rettungsfloss eintrafen. «Ich tat einfach das, was ich tun musste», so der 1,88 Meter große Italiener gegenüber dem «Corriere dello Sport». «Als ich ihn erreichte, war er in Panik und hatte schon eine Menge Wasser geschluckt», sagt Magnini. «Es war nicht einfach, ihn auf das Floss zu kriegen, also hievten wir ihn zunächst auf die Luftmatratze eines anderen Badenden.»

«Superpippo» wird medial gefeiert

Benedetto kam zur Kontrolle ins Krankenhaus. «Erst nach ein paar Stunden realisierte ich, dass es Filippo Magnini war, der mich gerettet hatte» sagte er. «Ich hoffe, ich werde ihm noch persönlich danken können.»

Im November 2018 war Filippo Magnini wegen Dopingmissbrauchs negativ in die Schlagzeilen geraten. Die italienische Anti-Doping-Agentur hatte den Weltmeister von 2005 und 2007 über 100 Meter Freistil daraufhin für vier Jahre gesperrt.

Nach seinem ungewollten Einsatz als Rettungsschwimmer wird «Superpippo» medial gefeiert. Er genießt an den Stränden von Sardinien weiterhin seine Ferien.

(L'essentiel/uten)