T71 bittet Racing zum Spitzenspiel

Vor wenigen Jahren war dieses Tabellenbild so normal wie der NBA-Titel für die Golden State Warriors. Amicale Steinsel und T71 Düdelingen stehen an der Spitze der höchsten Basketball-Spielklasse in Luxemburg. Doch dann folgte bei T71 ein Umbruch und zwei Jahre mit titelloser Tristesse. Nun sind die Mannen von Trainer Pascal Meurs wieder auf Erfolgskurs - zumindest der Saisonstart glückte mit drei Siegen. Nun geht es am Samstag zu Hause gegen Racing Luxemburg.

Tabelle:



1. Amicale Steinsel 3 269:187 6

2. T71 Düdelingen 3 286:237 6

3. Racing Luxemburg 3 248:208 6

4. Etzella Ettelbrück 3 293:251 5

5. Arantia Larochette 3 235:294 4

6. Basket Esch 3 249:255 4

7. Kordall Steelers 3 249:277 4

8. Sparta Bartringen 3 209:238 4

9. Musel Pikes 3 230:244 3

10. Rés. Walferdingen 3 191:268 3

Bei Düdelingen macht man sich angesichts des positiven Laufs berechtigte Hoffnungen, endlich wieder ein Wörtchen um den Titel mitreden zu können. Schließlich hatte man mit den Spielen bei den Musel Pikes (84:81) und Etzella Ettelbrück (91:90) ein schwieriges Auftaktprogramm beeindruckend gemeistert. Bei beiden Spieln zeigte man sich nervenstark und war in den entscheidenden Momenten hellwach.

Racing überrascht zum Saisonbeginn

Auch am Wochenende kann es wieder auf Nuancen ankommen. Gegner Racing Luxemburg reist ebenfalls mit weißer Weste an, hat alle seine drei Partien mit mindestens neun Punkten Unterschied gewonnen. Am vergangenen Spieltag überrannte Racing den Gast Basket Esch in Halbzeit eins und führte zum Wechsel mit 20 Punkten.

An Selbstvertrauen mangelt es also keinem der beiden Teams. Aber nur eine Mannschaft wird seine Serie fortsetzen.

Total League, 4. Spieltag:

Freitag

Basket Esch - Amicale Steinsel 20.45 Uhr

Samstag

Sparta Bartringen - Arantia Larochette 20.30 Uhr

T71 Düdelingen - Racing Luxemburg 20.30 Uhr

Kordall Steelers - Etzella Ettelbrück 20.30 Uhr

Sonntag

Résidence Walferdingen - Musel Pikes 17.45 Uhr

(hej/L'essentiel)