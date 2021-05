Ex-​​NFL-​​Star stirbt nach Abweisung von Klinik

Trauer in den USA. Colt Brennan ist tot. Der frühere Star-Sportler wurde nur 37 Jahre alt. Er wurde leblos in seinem Hotelzimmer in Newport Beach gefunden. Todesursache war wohl eine Überdosis an dem Schmerzmittel Fentanyl, wie in den USA berichtet wird. Sein Vater schilderte den Medien, dass sein Sohn vergangene Woche eine Entzugsklinik aufsuchen wollte. Er habe seine Drogen- und Alkoholprobleme in den Griff bekommen wollen. Die Klinik hätte kein Bett mehr für ihn frei gehabt.

Das Ableben von Colt Brennan ist das tragische Ende eines langen Leidensweges. Der ehemalige NFL-Star hatte seine Football-Karriere vor rund zehn Jahren beenden müssen. Bei einem Autounfall, in den er als Beifahrer verwickelt war, hatte er schwere Kopfverletzungen erlitten, die sein Leben ab diesem Zeitpunkt bestimmten. Seine extremen Stimmungsschwankungen machten die Ausübung seines Jobs und der großen Leidenschaft Sport unmöglich. Bis vor zwei Jahren hielt er mit 58 Touchdown-Pässen in einer einzigen Saison noch den College-Rekord.

Brennan war nach drei Spielzeiten für Washington und Oakland vereinslos. Er stürzte ab, wurde drogensüchtig und straffällig. Er wurde betrunken am Steuer erwischt, ihm wurde Kokainkonsum nachgewiesen und er kassierte eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Brennan war 2008 von den ehemaligen Washington Redskins in der sechsten Runde an Position 186 gedraftet worden.

(L'essentiel/heute.at/erh)