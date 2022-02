Formel 1 streicht Funksprüche aus TV

Die Funksprüche des dramatischen Formel-1-Finals 2021 in Abu Dhabi sind noch in bester Erinnerung. Mercedes-Boss Toto Wolff fauchte den mittlerweile abgesetzten Rennleiter Michael Masi an, weil der eine Entscheidung für Red Bull traf. Im Rennen davor wurde für alle hörbar verhandelt, ob die Bullen mit einem Platztausch einverstanden wären, um einer Strafe zu entgehen. Für die Fans beste Unterhaltung.

2022 wird es das nicht mehr geben. Die Formel 1 zensiert in der kommenden Saison die Gespräche zwischen den Teamchefs und der Rennleitung. «Die Funk-Kommunikation während der Rennen, die zurzeit live im TV übertragen wird, wird entfernt», heißt es in einem Kommuniqué von Weltverband Fia. Dies soll dem Renndirektor ermöglichen, «ohne Druck und in Frieden Entscheidungen treffen zu können».

Es würde aber für die Teamchefs weiterhin die Möglichkeit bestehen, in einem «klar definierten und unaufdringlichen Prozess» mit der Leitung Kontakt aufzunehmen. Weiterhin ausgestrahlt wird der Funk zwischen Teams und Fahrern – allerdings zeitversetzt und ausgewählt.

(L'essentiel/ape/sih)