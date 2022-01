Drei Teams trennen sich von ihren Cheftrainern

In der NFL haben drei Teams nach dem Ende der Hauptrunde personelle Konsequenzen gezogen. Die Miami Dolphins, die Chicago Bears und die Minnesota Vikings trennten sich am Montag alle von ihren Cheftrainern, bei den Vikings und den Bears mussten zudem auch die General Manager gehen.

Alle drei Football-Teams verpassten die am Wochenende beginnenden Playoffs. Die Dolphins trennten sich von Brian Flores nach drei Spielzeiten und obwohl das Team sieben der letzten acht Saisonspiele gewonnen hatte. Matt Nagy war vier Jahre bei den Chicago Bears und kam in dieser Zeit zwei Mal in die Playoffs. Mike Zimmer musste bei den Vikings nach acht Jahren gehen.

The Bears have relieved general manager Ryan Pace and head coach Matt Nagy of their duties. — Chicago Bears (@ChicagoBears) January 10, 2022

Statement from the Miami Dolphins. pic.twitter.com/Lh1WaAIRY9 — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) January 10, 2022

(L'essentiel/DPA)