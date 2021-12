F1-​​Rennleitung reagiert auf Wolff-​​Kritik

6409 Kilometer wurden in der Formel-1-Saison 2021 gefahren. Die Entscheidung fiel auf den letzten fünf. Und das, nachdem die Rennleitung das Rennen von Abu Dhabi nach einem Safety Car (Crash Nicholas Latifi) für die letzte Runde noch einmal freigab. Dies, obwohl das Team um Michael Masi (42) zuvor bekannt gegeben hatte, dass überrundete Autos nicht mehr überholt werden dürften. Es wäre das Ende von Max Verstappens Weltmeister-Träumen gewesen – und der sichere achte Titel für Lewis Hamilton.

Masi aber revidiert. Der Rest ist Geschichte: Verstappen überholt Hamilton und krönt sich zum F1-Champion. Toto Wolff, der gewohnt geladene Teamchef vom Hamilton-Team Mercedes, ist bereits während Verstappens finalem Überholmanöver außer sich. Der 49-Jährige brüllt auf Englisch ins Funkgerät: «Michael, du musst die vorherige Runde wiederherstellen. Das war inakzeptabel. Das ist nicht richtig!» Der australische Rennleiter bleibt cool, appelliert an Wolffs Sportsgeist: «Toto, das hier nennt man Motorsport.»

Mercedes und Boss Toto Wolff ein schlechter Verlierer?

So schauen wir nun auf eine kontroverse Saison zurück, deren historischer Finale in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowohl mit einer strittigen Szene begann als auch mit einer endete. Bereits in Runde 1 gingen nämlich die Nerven hoch: Hamilton hatte den Start für sich entscheiden können, Verstappen konterte in Kurve 7. Er drängte sich in einer Linkskurve am Engländer vorbei. Es kam zu einer leichten Kollision. Hamilton fuhr via Auslaufzone wieder an die Spitze. «Warum passiert da nichts?», motzte Verstappen. Masi & Co. entschieden pro Hamilton: Der Brite durfte seine Position behalten.



Trotz dieses Entscheids dürfte sich Toto Wolff ungerecht behandelt fühlen. Der Österreicher und seine Konsorten haben nach dem Rennen zwei Proteste eingereicht. Zum einen hätte Max Verstappen während der Safety-Car-Phase kurz vor Schluss regelwidrig überholt. Zum andern hätte man vor der Wiederaufnahme des Rennens in der letzten Runde das Protokoll nicht eingehalten. Die Proteste wurden später am Abend beide abgewiesen. Mercedes hat nun 48 Stunden Zeit, um allenfalls Berufung einzulegen.

Weltmeister-Macher Pérez

Dennoch wäre es vermessen, den ersten holländischen F1-Titel dem Motorsport-Verband FIA zuzuschreiben. Wesentlich größeren Anteil an Verstappens Triumph hatte sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez (31). Kurz vor Rennhälfte erwies er Verstappen einen Mega-Dienst: Als Pérez nach dem Boxenstopp von Hamilton zwischenzeitlich in Führung gegangen war, konnte er Hamilton lange aufhalten. Verstappen kam dadurch wieder bis auf zwei Sekunden ran, eine Vorentscheidung konnte aus Sicht von Red Bull verhindert werden.



Verstappen weiß dies zu schätzen. «Checo ist ein Tier, eine Legende!», feierte er Pérez bereits während des Rennens. Nach dem Triumph erklärte er ihn gar zum Meistermacher: «Ohne ihn wäre ich jetzt nicht hier, nicht Weltmeister.» Pérez, für den Verstappens Titel absolut verdient sei, habe in der Situation unter sehr viel Druck gestanden: «Das war alles andere als einfach.» Aber: «Max hätte für mich genau das Gleiche getan.»

Verstappen mit Papas DNA

Auch sein Vater und sein Team hätten ihn heute zum Weltmeister gemacht, sagte Verstappen. Er erklärt: «Die lange Reise hierhin, auf der sie mich immer unterstützt haben. Und dann stimmt auf der letzten Runde alles zusammen.» Speziell der Killer-Instinkt, so kurz vor dem Ziel noch zuzuschlagen, dürfte er von seinem Vater Jos Verstappen haben. Der 49-Jährige war in den Neunzigern selbst Formel-1-Fahrer (zwei Podestplätze), ist im Zirkus als Mental-Monster und Hitzkopf bekannt. «Er hat schon meine DNA, und die meiner Ex-Frau», sagte er gegenüber «Sky». Verstappen Senior weiter: «Solange er dabei nicht übers Limit geht, ist alles ok. So hat er auf der letzten Runde auch den Titel geholt.»



Übers Limit könnte Max Verstappen dann in der kommenden Saison wieder gehen. Denn der Kampf der Giganten gegen Hamilton wird sich praktisch nahtlos fortsetzen. «Lewis ist ein großartiger Fahrer, ein großartiger Konkurrent», lobte Verstappen seinen britischen Gegner. Er kündigte an: «Die Rennställe hatten in diesem Jahr ihre Momente. Dieser Kampf wird in der nächsten Saison weitergehen.» Weiter gehts im März 2022 in Bahrain. Dann nicht mehr dabei: Kimi Räikkönen (Alfa-Sauber). Der Iceman verabschiedete sich in Runde 27 mit einem Fahrzeugschaden. Der Weltmeister von 2007 wurde aber ehrenhalber als Fahrer des Tages geehrt von den Formel-1-Fans rund um den Planeten. Das nennt man Motorsport.

(L'essentiel/Silvan Haenni)