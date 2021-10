25-​​jähriger Rugby-​​Star fährt in Baum und stirbt

In Neuseeland ist Rugby Volkssport, die Nationalmannschaft, die «All Blacks», ein Kulturgut. Dementsprechend tief sitzt die Trauer über den Tod von Sean Wainui. Der 25-jährige Profisportler verstarb am Montag bei einem Autounfall in der Nähe von Tauranga, wie «CNN» berichtet. Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen gegen 7.50 Uhr Lokalzeit auf der Nordinsel Neuseelands. Wainui war mit hoher Geschwindigkeit in einen Baum gefahren und noch an der Unfallstelle verstorben. Weitere Fahrzeuge sollen nicht am Vorfall beteiligt gewesen sein.

Wainui war stolz auf seine Wurzeln als Maori

Wainui spielte insgesamt zehn Mal für die All Blacks. Er hinterlässt eine Ehefrau sowie zwei gemeinsame Kinder. Die Mitspieler Wainuis reagierten mit Trauerbekundungen. Er sei ein Krieger auf und neben dem Platz und ein toller Mensch, schrieb sein Mitspieler und Captain der Hamilton Chiefs, Anton Lienert-Brown, auf Instagram.

Der kräftige und schnelle Wainui engagierte sich regelmäßig für die Anliegen der Maori-Bevölkerungsgruppe. Dabei scheute er auch nicht vor kontroversen Aussagen zurück. Er sei enttäuscht, dass die weiße Bevölkerung des Landes den traditionellen Haka-Tanz vor den Spielen so enthusiastisch feiere, die Sprache der Maori und deren Kultur aber nicht gleich enthusiastisch aufnehme, erklärte er einst gegenüber der Onlinezeitschrift Stuff.

(L'essentiel/Patrick McEvily)