Formel-​​1-​​Rennen in Silverstone ist ausverkauft

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie kann die Formel 1 ein ganzes Grand-Prix-Wochenende vor vollen Zuschauerrängen austragen. Wie die Veranstalter des Traditionsrennens von Großbritannien am Mittwoch mitteilten, ist das komplette Wochenende ausverkauft.

We're thrilled to announce the #BritishGP is ???????????????? ????????????!



There are still limited hospitality packages available but no tickets will be sold on the day #Silverstone #F1 pic.twitter.com/FWu5WIApjo