Lindsey Vonn erhält eigene Serie mit zwölf Hunden

Schon zu Weltcup-Zeiten ist die US-Amerikanerin Lindsey Vonn stets mit Hündin Lucy herumgereist. In ihrer eigenen Sendung auf Amazon Prime kann die ehemalige Ski-Queen nun ihre Leidenschaft für die Vierbeiner ausleben.

Die zwölf Hunde, die mit ihren Besitzern an der Sendung teilnehmen, reisen um die Welt und müssen unterschiedlichste, teils skurrile Aufgaben erfüllen. Insgesamt geht es um Prämien in Höhe von 750.000 Dollar (rund 630.000 Euro). Zwei Drittel gehen an den Sieger der Sendung, das verbleibende Drittel des Preisgelds werden an eine Tierschutzorganisation gespendet.

Beginn am Freitag

Der Start der neuen Sendung, die weltweit empfangbar sein soll und unter dem Titel «The Pack» läuft, ist bereits am Freitag, dem 20. November.

Vonn hat ihre Ski-Karriere im vorletzten Frühling nach der WM 2019 in Are beendet. Mit 82 Siegen ist sie aktuell die erfolgreichste Skiläuferin der Geschichte. Sie holte Olympia-Gold 2010 und vier Mal den Gesamtweltcup.

(L'essentiel/dpa/tzi)