Jan Frodenos nächster Coup ist ein Ironman-​​Duell

Triathlon-Superstar Jan Frodeno will in einem spektakulären Duell-Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen antreten. Der dreimalige Ironman-Weltmeister wird am 18. Juli im Allgäu beim sogenannten «Tri Battle Royal» auf den ehemaligen Ironman-Vizeweltmeister und ITU-Langstrecken-Champion Lionel Sanders treffen.

«Ich habe den größten Respekt vor Lionel, und die Idee, gegen ihn das Rennen zu machen, motiviert mich jeden Tag, mich noch weiter zu verbessern», sagt Frodeno in einer Mitteilung am Freitag. «Er ist ein unglaublicher Athlet und einer meiner härtesten Rivalen.»

«Jan zu schlagen, wäre das Highlight meiner Karriere»

Der 33 Jahre alte Kanadier mit einer bewegten Vita, unter anderem mit heftigem Drogenabsturz, sprach von der «Chance eines Lebens»: «Jan zu schlagen, wäre wahrscheinlich das Highlight meiner gesamten Karriere.»

Im Großen Alpsee bei Immenstadt soll geschwommen werden, die Radstrecke führt über fünf Runden, ist komplett abgesichert – und sie soll schnell sein. Gelaufen wird ein 10,55-Kilometer-Kurs durch die malerische Allgäuer Landschaft, vier Runden müssen beide Athleten drehen.

Das Rennen, mit dem sich Frodeno einen Monat vor seinem 40. Geburtstag auch für den vierten WM-Titel auf Hawaii im Oktober in Form bringen will, soll weltweit im Internet übertragen werden. Schon bei seinem Triathlon daheim im vergangenen Jahr hatte Frodeno für viel Aufmerksamkeit gesorgt – nicht nur in seiner spanischen Wahlheimat Girona und Deutschland.

(L'essentiel/dpa)