Davis-​​Cup-​​Team tritt stark verändert an

Der Kader des Luxemburger Davis-Cup-Teams erhält einen frischen Anstrich. Der nationale Verband FLT gab am Montag die Spielerliste bekannt, die beim Auftakt der Europa-/Afrikazone Gruppe II in Rumänien am 3./4. Februar für die ersten Punkte sorgen soll.

Neben dem gesetzten Ugo Nastasi sind Christophe Tholl, Robi Tholl und Raphaël Calzi mit dabei. Damit fehlen Alex Knaff und Tom Diederich, die noch in der vergangenen Spielzeit zum Kader zählten. Ebenfalls nicht mitspielen wird Top-Akteur Gilles Muller. Der 34-Jährige hatte schon vor einiger Zeit verkündet, vorerst nicht mehr für das Davis-Cup-Team antreten zu wollen.

(L'essentiel)