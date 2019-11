Auch die Rams können die Ravens nicht stoppen

Die Baltimore Ravens um Quarterback-Jungstar Lamar Jackson haben zum Abschluss des zwölften Spieltags in der amerikanischen Football-Liga NFL einen eindrucksvollen Sieg gefeiert. Die Ravens konnten sich am Montag (Ortszeit) mit 45:6 (28:6) gegen Super-Bowl-Finalist Los Angeles Rams durchsetzen.

Der 22 Jahre alte Jackson warf fünf Touchdown-Pässe beim Auswärtserfolg seines Teams. Ravens-Running-Back Mark Ingram überzeugte mit 111 Lauf-Yards und einem Touchdown. Die Rams blieben ohne Touchdown im Spiel, und Quarterback Jared Goff warf zwei Interceptions.

Nach sieben Siegen in Serie liegt Baltimore mit einer Bilanz von neun Siegen und zwei Niederlagen an der Spitze der AFC North. Die Rams (6:5) müssen hingegen um die Playoff-Teilnahme bangen.

NFL, 12. Spieltag:

Houston Texans – Indianapolis Colts 20:17

New Orleans Saints – Carolina Panthers 34:31

Buffalo Bills – Denver Broncos 20:3

Washington Redskins – Detroit Lions 19:16

Cleveland Browns – Miami Dolphins 41:24

Chicago Bears – New York Giants 19:14

New York Jets – Oakland Raiders 34:3

Cincinnati Bengals – Pittsburgh Steelers 10:16

Atlanta Falcons – Tampa Bay Buccaneers 22:35

Philadelphia Eagles – Seattle Seahawks 9:17

Tennessee Titans – Jacksonville Jaguars 42:20

New England Patriots – Dallas Cowboys 13:9

San Francisco 49ers – Green Bay Packers 37:8

Los Angeles Rams – Baltimore Ravens 45:6

(L'essentiel/dpa)