Eine «fantastische Neuigkeit» für den Nationalsport

Nach dem offiziell verkündeten Ende der Corona-Krise in Neuseeland dürfen auch Sportveranstaltungen ohne Einschränkungen und mit Zuschauern stattfinden. Das gilt vor allem für den Super Rugby. Am Wochenende werden in der ersten Runde des zehnwöchigen Wettbewerbs volle Stadien erwartet. Die erste Partie ist am Samstag Highlanders gegen Chiefs im Forsyth-Barr-Stadion in Dunedin.

Mark Robinson, der Vorsitzende des neuseeländischen Rugby-Verbandes, bezeichnete das Ende der Restriktionen als «fantastische Neuigkeit» für den Nationalsport. «Wir sind unglaublich stolz und dankbar, dass wir als erster professioneller Sportwettbewerb der Welt in der Lage sind, unsere Mannschaften wieder vor ihren Fans spielen zu lassen», sagte er. Es werde ein «sehr spezieller und einzigartiger Wettbewerb».

Letzter Patient ohne Symptome – keine Neuinfektion

Am Montag hatte die neuseeländische Regierung verkündet, dass der Coronavirus besiegt sei. Wie das Gesundheitsministerium bekanntgab, hat der letzte Patient im Land seit 48 Stunden keinerlei Symptome mehr und gilt als genesen. Da es keinen einzigen aktiven Infektionsfall in Land gebe, werde man die Corona-Einschränkungen aufheben, kündigte die Regierung an.

Super Rugby ist ein multinationaler Wettbewerb, an dem sonst auch Teams aus Australien, Südafrika, Argentinien und Japan teilnehmen. Er war Mitte März gestoppt worden. In der jetzt durchgeführten Form nehmen lediglich fünf Teams aus Neuseeland teil.

(L'essentiel/dpa)