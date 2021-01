Saisonauftakt in Bahrain statt Australien denkbar

Anders als geplant, soll voraussichtlich das erste von 23 Rennen der Rekordsaison nicht in Melbourne stattfinden. Grund dafür sollen die Maßnahmen in Australien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sein. Es wird davon ausgegangen, dass wie bei den bereits verspätet angesetzten Australian Open im Tennis auch in der Formel 1 alle Beteiligten sich nach der Einreise in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssten.

Die australischen Formel-1-Verantwortlichen wollen sich demnach um einen neuen Termin im weiteren Verlauf der Saison bemühen, das berichteten unter anderem autosport.com und the-race.com am Montag. Eine offizielle Bestätigung für die Pläne gab es zunächst nicht. Das Australien-Rennen ist eigentlich für den 21. März angedacht, eine Woche später ist Bahrain nach dem bisher veröffentlichten Rennkalender an der Reihe.

In der kommenden Saison wird Mick Schumacher, Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse feiern. Er wird für das amerikanische Team Haas fahren. Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel wird nach seinem Aus bei Ferrari für Aston Martin antreten.

(L'essentiel/dpa)