Box-​​Weltmeister bricht Maskottchen den Kiefer

Der große Taco mit Schnurrbart und Sombrero hüpft aufgeregt vor Deontay Wilder herum, im Glauben, dass der Box-Weltmeister wohl nicht mit der vollen Kraft seiner gefürchteten Rechten zuhauen wird. Ein Moderator zeigt Wilder an, wohin er schlagen soll. Einmal klopft er dem Maskottchen auf den Bauch, einmal auf die Nase. Wilder entscheidet sich für letztere Variante, offenbar nicht wissend, dass sich unter der Nase das Gesicht des Menschen im Kostüm befindet.

Der Taco bleibt nach der Geraden liegen, Wilder guckt auf ihn herab, als hätte er gerade einen Gegner zu Fall gebracht und schlendert davon. Die ESPN-Moderatoren sind begeistert und jubeln ob der Show des 32-jährigen Amerikaners. Da wissen sie wohl noch nicht, dass die Person durch Wilders Punch einen Kieferbruch erlitt.

Eigentlich war Wilder in der Show, um einen Kampf zu promoten. Am 1. Dezember tritt er gegen den ehemaligen Weltmeister und Klitschko-Bezwinger Tyson Fury an. Auf den Sieger dieses Kampfes soll dann im April 2019 Anthony Joshua warten, die Experten rechnen mit einem Sieg Wilders. Übrigens: Dieser gab nach seinem Schlag gegen den wehrlosen Taco an, er habe nicht gewusst, dass ein Mensch im Kostüm stecke.

(L'essentiel/mro)