Die Top 10 der besten Werbespots des Superbowl

Eine Faustregel im US-Sport ist: Wenn irgendwo noch ein Sponsorenname oder eine Reklame hinpasst, wird es gemacht. Im amerikanischen Profi-Football richten sich sogar der Spielablauf und die Pausen zwischen den Spielzügen nach der Länge der eingeblendeten Werbungen. Doch im Pandemie-Jahr gibt es auch hier Veränderungen.

Normalerweise lassen sich die größten Unternehmen ihre eigens für den Superbowl produzierten Reklamen Millionen kosten – nicht zuletzt müssen sie schon für 30 Sekunden Sendezeit über fünf Millionen Dollar hinlegen. Doch für das 55. Football-Finale hat eine Reihe von Konzernen angekündigt, keine Spots ins Rennen zu schicken.

Unter ihnen ist neben Coca-Cola und Pepsi auch der Bierhersteller Budweiser, der das Geld eigenen Angaben zufolge lieber für Aufklärung zur Covid-19-Impfkampagne ausgeben will. Das Unternehmen kündigte den Schritt passenderweise in einem eigenen Werbevideo an, das die Widerstandsfähigkeit der USA in der Pandemie preist.

Wir präsentieren bereits vor dem Spiel die unterhaltsamsten zehn Werbespots des Superbowl 55:

Der flache Matthew McConaughey (Doritos)

Zeig dein «Ugly Face» (OikosYogurt)

Für die Fans von Wayne’s World (Uber Eats)

Shaggy dient als Ausrede (Cheetos)

Travolta macht ein TikTok-Video (Scotts Lawn)

Wenn das Bier seine eigenen Avengers hat (Bud Light)

Wenn es Zitronen regnet (Bud Light)

Schmerzfrei ein Auto kaufen (Vroom)

Wenn Comedians Norwegen angreifen (General Motors)

Richtige Seife für richtige Männer (Dr. Squatch)

(L'essentiel/dpa/hua)