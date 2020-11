Shiffrin freut sich auf ihr Comeback nach 300 Tagen

Die Ausnahme-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin will sich bei ihrem Weltcup-Comeback nach 300 Tagen Rennpause nicht unter Erfolgsdruck setzen. Das sagte die beste Alpin-Sportlerin der vergangenen Jahren vor den beiden Slaloms am Samstag und Sonntag in Levi. «Ich versuche, die Erwartungen tief zu halten», meinte Shiffrin am Donnerstag.

Die Amerikanerin hatte seit Januar wegen des Todes ihres Vaters, dann aufgrund des coronabedingten Saisonabbruchs und im Oktober in Sölden wegen einer Rückenverletzung kein Rennen mehr bestritten. «Ich werde probieren, mein skifahrerisches Level hochzuhalten. Es fühlt sich gut an, wieder Ski zu fahren», sagte sie.

This weekend, 2x Olympic champ + @LandRoverUSA ambassador @MikaelaShiffrin will return to the @fisalpine start gate for the first time in 300 days. @PaulaMoltzan, Nina O'Brien, Lila Lapanja, and Resi Stiegler will also kick out of the start gate! ????https://t.co/d7X3tCBDLY — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) November 19, 2020

Eine Prognose wollte die 25-Jährige, die im finnischen Lappland bei bislang sieben Starts viermal gewonnen hatte und zwei zusätzliche Male das Podest erreichte, nicht abgeben. «Ich weiß, dass ich gute Schwünge fahren kann, das habe in zuletzt im Training gesehen», sagte sie. Shiffrin trainierte bis zur vorigen Woche in Copper Mountain im US-Bundesstaat Colorado, am Montag flog sie nach Europa.

(L'essentiel/dpa)