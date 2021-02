Japans Olympia-​​Macher wollen Frau für Chefposten

Japans Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto soll einem Medienbericht zufolge die Nachfolge des wegen eines Sexismus-Skandals zurückgetretenen Organisationschefs Yoshiro Mori antreten. Eine mit der Nachfolge beauftragte Arbeitsgruppe unter Leitung von OK-Ehrenpräsident Fujio Mitarai habe sich bei ihrer zweiten Sitzung darauf verständigt, die 56-jährige Hashimoto zu bitten, das Amt zu übernehmen, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch.

Who will be Mori's successor? Tokyo organizers apparently have narrowed down their search for a new leader to Seiko Hashimoto, the government's incumbent Olympic minister and 7-time Olympian. https://t.co/cEOzE6Iiww#Tokyo2020