49ers gewinnen auch gegen die Rams

Die San Francisco 49ers haben in der amerikanischen Football-Liga NFL den fünften Sieg in Folge gefeiert. Die «Niners» besiegten am Sonntag Super-Bowl-Finalist Los Angeles Rams 20:7 (7:7). San Franciscos Quarterback Jimmy Garoppolo warf für 243 Yards und verbuchte einen Lauf-Touchdown.

Rams-Spielmacher Jared Goff blieb ohne Touchdown-Pass und kam nur auf 78-Wurf-Yards. San Francisco (5-0) und New England (6-0) sind die letzten beiden ungeschlagenen Teams in der NFL.

Cowboys verlieren gegen die Jets

Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs mussten sich mit 24:31 (17:23) den Houston Texans geschlagen geben. Der 24-jährige Mahomes warf drei Touchdowns und kam auf 273 Yards. Texans-QB Deshaun Watson überzeugte mit drei Touchdowns (zwei Läufe, ein Pass).

Die Dallas Cowboys unterlagen gegen die New York Jets 22:24 (6:21). Jets-QB Sam Darnold führte die Jets mit zwei Touchdown-Pässen zum ersten Saisonerfolg. Running Back Christian McCaffrey von den Carolina Panthers erzielte zwei Touchdowns (Lauf, gefangener Pass) beim 37:26 (17:7) gegen Tampa Bay Buccaneers in London. Die Seattle Seahawks konnten sich mit 32:28 (18:20) bei den Cleveland Browns durchsetzen. Seahawks-Spielmacher Russell Wilson verbuchte drei Touchdowns (zwei Pässe, ein Lauf).

NFL 6. Spieltag:

New England Patriots – New York Giants 35:14

Tampa Bay Buccaneers – Carolina Panthers 26:37

Baltimore Ravens – Cincinnati Bengals 23:17

Kansas City Chiefs – Houston Texans 24:31

Jacksonville Jaguars – New Orleans Saints 6:13

Minnesota Vikings – Philadelphia Eagles 38:20

Cleveland Browns – Seattle Seahawks 28:32

Miami Dolphins – Washington Redskins 16:17

Arizona Cardinals – Atlanta Falcons 34:33

Los Angeles Rams – San Francisco 49ers 7:20

New York Jets – Dallas Cowboys 24:22

Denver Broncos – Tennessee Titans 16:0

Los Angeles Chargers – Pittsburgh Steelers 17:24

Green Bay Packers – Detroit Lions (2.15 Uhr)

(L'essentiel/dpa)