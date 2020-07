Lara van Ruijven kämpft um ihr Leben

Weltmeisterin Lara van Ruijven steht vor ihrem härtesten Kampf. Die 27-Jährige liegt seit Ende letzter Woche in einem Krankenhaus in Frankreich, ihr Zustand ist stabil aber kritisch.

Die Niederländerin leidet an schweren Schäden am Immunsystem, berichtet die Zeitung AD. Der Eisschnelllaufverband KNSB schreibt, sie sei im Trainingslager in den Pyrenäen schwer erkrankt, am Wochenende seien weitere Komplikationen aufgetreten. Die Sportlerin liege nun auf der Intensivstation.

Van Ruijven war Ende der vergangenen Woche mit einer Autoimmun-Erkrankung in ein Krankenhaus im französischen Perpignan eingeliefert worden. Ihr Zustand habe sich verschlechtert, teilte der Verband am Mittwoch in Utrecht mit. Am Wochenende habe es Komplikationen gegeben.

« Lara kämpft jetzt um ihr Leben. »

Ihr Nationaltrainer Jeroen Otter wird von der Nachrichtenagentur ANP zitiert: «Lara kämpft jetzt um ihr Leben. Mit einer unglaublichen Ausdauer gewann sie die Weltmeisterschaft, aber dieser Kampf ist viel schwieriger. Wir sind alle in Gedanken bei ihr und hoffen vom ganzen Herzen, dass alles wieder gut wird.»

Ihren Weltmeistertitel errang Van Ruijven 2019 bei der Kurzbahn-WM über 500 Meter. Sie ist dreifache Europameisterin und gewann 2018 in Pyeongchang Olympia-Bronze mit der Staffel.

(L'essentiel/dpa)