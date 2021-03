Superstar Brady verlängert Vertrag bei den Buccs

Football-Superstar Tom Brady hat seinen Vertrag bei den Tampa Bay Buccaneers laut eines ESPN-Berichts vorzeitig um eine weitere Saison verlängert. Das berichtete der US-Sender am Freitag. Brady wäre ohnehin noch bis zum Ende der kommenden Spielzeit an den Super-Bowl-Champion gebunden gewesen, der neue Vertrag verschafft dem Club nun etwas Spielraum bei der Gehaltsobergrenze.

Der 43 Jahre alte Quarterback, der im Februar seinen siebten Super Bowl gewonnen hatte, hatte bereits länger das Ziel, bis zum Alter von 45 Jahren spielen zu wollen. Kürzlich deutete Brady an, womöglich noch länger aktiv sein zu wollen.

