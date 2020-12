Grosjean zeigt seine Wunden nach dem Feuer-​​Unfall

26 Sekunden lang saß Romain Grosjean beim Großen Preis von Bahrain in der «Flammen-Hölle» fest. Der Franzose konnte sich nach seinem Unfall selbst aus dem brennenden Wrack befreien, wurde von Ersthelfern mit Feuerlöschern und medizinischer Ausrüstung in Empfang genommen und versorgt.

Was viele angesichts der schlimmen Bilder von seinem Unfall kaum glauben konnten: Bis auf Verbrennungen auf seinen Handrücken blieb der 34-Jährige bei seinem Unfall unverletzt.

Eineinhalb Wochen nach seinem Crash enthüllt er nun seine Hände, zeigt die Brandwunden auf seiner rechten Hand auf Instagram. Dazu schreibt er: «Zu 50 Prozent zurück! Verdammt, es macht mich super happy, meine rechte Hand wieder unangezogen zu sehen. Ladungen von Cremen den ganzen Tag lang, aber es fühlt sich so gut an, sie in so guter Verfassung zu sehen.»

Die linke Hand ist noch verbunden. Grosjean: «Jetzt warte ich darauf, dass sie sich erholt.»

Der Haas-Pilot war im Bahrain-Rennen in der ersten Runde von der Strecke abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Dabei wurde sein Bolide in zwei Teile zerrissen. Der erste Teil, in dem er immer noch saß, fing Feuer. Seine Geschwindigkeit beim Aufprall hatte ungefähr 220 km/h betragen.

(L'essentiel/sek)