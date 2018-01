Djokovic und Wawrinka starten erfolgreich

Die zuletzt ein halbes Jahr pausierenden Tennisprofis Novak Djokovic und Stan Wawrinka haben ein gelungenes Comeback gefeiert und die zweite Runde der Australian Open erreicht. Der sechsmalige Melbourne-Champion Djokovic gewann am Dienstag gegen Donald Young aus den USA 6:1, 6:2, 6:4. Wawrinka setzte sich gegen den Litauer Ricardas Berankis 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (7:2) durch.

Djokovic hatte zuletzt im Juli 2017 in Wimbledon ein offizielles Match bestritten und anschließend wegen einer Ellbogenverletzung sechs Monate aussetzen müssen. Wawrinka spielte nach einer Knieverletzung ebenfalls erstmals seit Wimbledon wieder ein Turnier.

Kerber stark

Der Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev ist auch in die zweite Runde eingezogen und trifft dort auf seinen deutschen Davis-Cup-Kollegen Peter Gojowczyk. Zverev gewann beim ersten Grand-Slam-Turnier der neuen Tennis-Saison am Dienstag 6:1, 7:6 (7:5), 7:5 gegen den Italiener Thomas Fabbiano.

Bei den Damen kam die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien mit 7:6 (7:5), 6:1 gegen die Australierin Destanee Aiava weiter.

Angelique Kerber hat ebenfalls einen souveränen Auftaktsieg gefeiert. Zwei Tage vor ihrem 30. Geburtstag entschied die ehemalige Weltranglisten-Erste das deutsche Duell mit Anna-Lena Friedsam für sich und gewann am Dienstag in 66 Minuten mit 6:0, 6:4. Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft Kerber bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in Melbourne nun auf Nao Hibino aus Japan oder die Kroatin Donna Vekic. Vekic wird mittlerweile von Kerbers früherem Coach Torben Beltz trainiert. Nach ihrem enttäuschenden Jahr 2017 hatte Kerber zuletzt beim Turnier in Sydney den Titel geholt und beim Hopman Cup alle Einzel gewonnen.

Australian Open

1. Runde, Dienstag, ausgewählte Spiele

Herren:

Lukas Lacko (SVK) - Milos Raonic (CAN) 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:4)

Fernando Verdasco (ESP) - Roberto Bautista Agut (ESP) 6:1, 7:5, 7:5

Alexander Zverev (D) - Thomas Fabbiano (ITA) 6:1, 7:6 (7:5), 7:5

David Goffin (BEL) - Matthias Bachinger (Dachau) 6:7 (3:7), 6:3, 6:2, 6:4

Stanislas Wawrinka (CHE) - Ricardas Berankis (LTU) 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (7:2)

Novak Djokovic (SRB) - Donald Young (USA) 6:1, 6:2, 6:4

Gael Monfils (FRA) - Jaume Munar (ESP) 6:3, 7:6 (7:5), 6:4

Richard Gasquet (FRA) - Blaz Kavcic (SVN) 6:1, 6:4, 7:5

Tomas Berdych (CZE) - Alex de Minaur (AUS) 6:3, 3:6, 6:0, 6:1

Roger Federer (CHE) - Aljaz Bedene (GBR) 6:3, 6:4, 6:3

Damen:

Johanna Konta (GBR) - Madison Brengle (USA) 6:3, 6:1

Angelique Kerber (D) - Anna-Lena Friedsam (D) 6:0, 6:4

Maria Scharapowa (RUS) - Tatjana Maria (D) 6:1, 6:4

Eugenie Bouchard (CAN) - Oceane Dodin (FRA) 6:3, 7:6 (7:5)

Madison Keys (USA) - Qiang Wang (CHN) 6:1, 7:5

Simona Halep (ROU) - Destanee Aiava (AUS) 7:6 (7:5), 6:1

Andrea Petkovic (D) - Petra Kvitova (CZE) 6:3, 4:6, 10:8

Agnieszka Radwanska (POL) - Kristyna Pliskova (CZE) 2:6, 6:3, 6:2

Garbine Muguruza (ESP) - Jessika Ponchet (FRA) 6:4, 6:3

(L'essentiel/dpa)