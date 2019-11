49ers schlagen Green Bay, Patriots die Cowboys

Die San Francisco 49ers um Quarterback Jimmy Garoppolo haben in der amerikanischen Football-Liga NFL den zehnten Sieg der Saison gefeiert. Die Kalifornier besiegten im Topspiel am Sonntag (Ortszeit) die Green Bay Packers um Star-Quarterback Aaron Rodgers deutlich 37:8 (23:8). Der 28-jährige Garoppolo überzeugte mit zwei Touchdown-Pässen und 253 Wurf-Yards. 49ers Running Backs Raheem Mostert und Tevin Coleman steuerten jeweils einen Lauf-Touchdown zum Heimerfolg ihres Teams bei.

Der 35 Jahre alte Rodgers warf einen Touchdown. Hinzu kam jedoch auch ein Fumble. Mit zehn Siegen und nur einer Niederlage bleibt San Francisco weiter das beste Team der NFC. Für Green Bay war es die dritte Pleite im elften Saisonspiel.

Saints siegen drei Sekunden vor Schluss

Quarterback-Superstar Tom Brady und die New England Patriots konnten sich bei starkem Regen und Wind mit 13:9 (10:6) gegen die Dallas Cowboys behaupten. Der 42-jährige Brady erzielte den einzigen Touchdown im Spiel mit einem Zehn-Yard-Pass auf Wide Receiver N'Keal Harry. Mit zehn Siegen aus elf Partien befindet sich der Super-Bowl-Champion weiter an der Spitze der AFC.

Die New Orleans Saints um Spielmacher Drew Brees schlugen Divisions-Rivale Carolina Panthers knapp 34:31 (17:15). Der 40-jährige Brees kam auf 311 Yards und drei Touchdowns. Er warf allerdings auch eine Interception. Saints-Kicker Wil Lutz sorgte mit einem verwandelten 33-Yard-Field-Goal drei Sekunden vor dem Ende für die Entscheidung.

NFL, 12. Spieltag:

Houston Texans – Indianapolis Colts 20:17

New Orleans Saints – Carolina Panthers 34:31

Buffalo Bills – Denver Broncos 20:3

Washington Redskins – Detroit Lions 19:16

Cleveland Browns – Miami Dolphins 41:24

Chicago Bears – New York Giants 19:14

New York Jets – Oakland Raiders 34:3

Cincinnati Bengals – Pittsburgh Steelers 10:16

Atlanta Falcons – Tampa Bay Buccaneers 22:35

Philadelphia Eagles – Seattle Seahawks 9:17

Tennessee Titans – Jacksonville Jaguars 42:20

New England Patriots – Dallas Cowboys 13:9

San Francisco 49ers – Green Bay Packers 37:8

Los Angeles Rams – Baltimore Ravens (2.15 Uhr)

(L'essentiel/dpa)