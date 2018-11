Manning und Giants gewinnen gegen 49ers

Artikel per Mail weiterempfehlen

Quarterback Eli Manning und die New York Giants haben in der amerikanischen Football-Liga NFL ihren erst zweiten Saisonerfolg gefeiert. Die Giants gewannen am Montag auswärts gegen die San Francisco 49ers 27:23.

Mit seinem dritten Touchdown-Pass der Partie sorgte Manning 53 Sekunden vor dem Ende des Spiels für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Der zweifache Super-Bowl-Gewinner warf für 188 Yards. Star-Wide-Receiver Odell Beckham Jr. fing zwei seiner TD-Pässe. 49ers-QB Nick Mullens beendete die Partie mit 250 Yards, einem Touchdown und zwei Interceptions. Für die Giants war es der zweite Sieg im neunten Saisonspiel. Die 49ers haben nach zehn Spielen eine Bilanz von zwei Siegen und acht Niederlagen.

Eagles und Patriots verlieren

Die Philadelphia Eagles haben ihre fünfte Saisonniederlage kassiert. Der Titelverteidiger unterlag am Sonntag im eigenen Stadion gegen die Dallas Cowboys 20:27 . Cowboys-Running-Back Ezekiel Elliott lief für 151 Yards und verbuchte einen Touchdown im Spiel. Quarterback Dak Prescott erzielte zwei Touchdowns, einen per Pass und einen per Lauf. Eagles-Quarterback Carson Wentz überzeugte mit zwei Touchdowns und 337 Pass-Yards, er warf jedoch auch eine Interception.

Tom Brady und die New England Patriots zogen auswärts bei den Tennessee Titans mit 10:34 den Kürzeren. Der 41-Jährige blieb ohne Touchdown und warf für insgesamt 254 Yards. Sein Gegenüber Marcus Mariota führte die Titans mit zwei Touchdowns und 229 Yards zum zweiten Sieg in Folge. Tennessee-Running-Back Derrick Henry steuerte ebenfalls zwei Läufe in die Endzone zum Erfolg seines Teams bei.

Todd Gurley sticht auch gegen die Seahawks

Quarterback Drew Brees feierte mit den New Orleans Saints den achten Erfolg hintereinander. Der 39-Jährige erzielte drei Touchdowns beim deutlichen 51:14 (35:7)-Erfolg gegen die Cincinnati Bengals. In der ewigen Bestenliste konnte sich Brees mit 509 Touchdown-Pässen auf den zweiten Platz nach vorne schieben. Er überholte Brett Favre, der es in seiner Karriere auf 508 TD-Pässe bringen konnte. An der Spitze liegt Peyton Manning mit 539 Touchdowns.

Die Los Angeles Rams besiegten die Seattle Seahawks 36:31. Rams-Running-Back Todd Gurley überzeugte mit 120 erlaufenen Yards und einem Touchdown. Für die Rams war es der neunte Sieg im zehnten Spiel. Stadtrivale Los Angeles Chargers konnte mit einem 20:6 gegen die Oakland Raiders den sechsten Sieg am Stück feiern.

NFL, Ergebnisse:

Pittsburgh Steelers – Carolina Panthers 52:21

Kansas City Chiefs – Arizona Cardinals 26:14

Cleveland Browns – Atlanta Falcons 28:16

New York Jets – Buffalo Bills 10:41

Chicago Bears – Detroit Lions 34:22

Indianapolis Colts – Jacksonville Jaguars 29:26

Tennessee Titans –New England Patriots 34:10

Cincinnati Bengals – New Orleans Saints 14:51

Tampa Bay Buccaneers – Washington Redskins 3:16

Oakland Raiders – Los Angeles Chargers 6:20

Green Bay Packers – Miami Dolphins 31:12

Los Angeles Rams – Seattle Seahawks 36:31

Philadelphia Eagles – Dallas Cowboys 20:27

San Francisco 49ers – New York Giants 23:27



(L'essentiel/dpa)