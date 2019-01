Diese grandiose Turnshow geht viral

Die Höchstnote im Kunstturnen zu erreichen, ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Der 21-jährigen Amerikanerin Katelyn Ohashi ist dieses Kunststück nun an ihrem College gelungen – mit einer Performance, die ihresgleichen sucht.

Voller Anmut und strotzender Dynamik versetzt die Akrobatin die Zuschauer und ihre Teamkolleginnen in Ekstase. Dabei strahlt die Turnerin grinst lässig und springt, als wäre es das Leichteste der Welt, vom Spagat zurück in den Stand. Aus den Lautsprechern schallt die Musik von Michael Jackson. Am Ende erhält sie von den Wettkampfrichtern die Note 10. Diese wird an internationalen Wettkämpfen seit 2006 zwar nicht mehr vergeben, ist aber an den amerikanischen Colleges immer noch die Bestnote.

Mit ihrer Leistung entzückte Ohashi nicht nur die Jury, sondern auch die Netzgemeinde. Inzwischen wurde das Video der Show über 150.000 Mal auf Twitter geteilt. Wohl auch deshalb verzeichnet Katelyn Ohashi nun 116.000 Follower auf ihrem Account.

Ist das hier noch real oder schon Magie?

My thoughts:1. Ouch2. Wow3. Ouch x24. I love that her team knows the whole routine5. Ouch x36. Jaw drop7. Is she human8. OUCH X49. Give this queen extra pointsAfter watching:1. How2. Maybe I should try gymnastics3. Reads #84. Maybe not.– Lauren Weber (@LaurenJoWeber) 13. Januar 2019

Andere haben vor allem Schmerzen, wenn sie der Turnerin zuschauen.

(L'essentiel/erh)