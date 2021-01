Darts-​​Boss Hearn will bis Ostern wieder Normalität

Darts-Boss Barry Hearn hat sich optimistisch geäußert, dass die coronabedingten Einschränkungen im Jahr 2021 enden. «Es macht keinen Sinn, nach hinten zu schauen, also lasst uns die Ärmel hochkrempeln und loslegen. Bis Ostern kehren wir zur Normalität zurück, und wir haben das Virus besiegt», schrieb der Weltverbandboss zum Start ins neue Jahr bei Twitter.

Glad to see the back of 2020 and ready for the challenges of 2021 No point in looking backwards so roll your sleeves up and let’s get stuck in. Back to normality by Easter and we have beaten the virus. God bless