Cardinals gewinnen dank unglaublicher «Hail Mary»

Die NFL-Saison ist gerade erst zur Hälfte rum – DeAndre Hopkins aber hat schon jetzt einen Platz in jedem Rückblick sicher. Und das vermutlich als Szene des Jahres – entsprechend hagelte es am Sonntag von Kollegen, Konkurrenten und Stars aus anderen Sportarten in den sozialen Medien sofort Lob und Anerkennung für den Wide Receiver der Arizona Cardinals.

Hail Mary



Der Hail-Mary-Pass wird nur selten eingesetzt, weil er nur geringe Erfolgschancen verspricht. Der Wurf kommt meistens kurz vor Ende des Spiels zum Einsatz, wenn es heißt: alles oder nichts. Die Idee ist, dass der Quarterback als letzte Aktion den Football so weit wie möglich wirft, im besten Fall direkt in die Endzone. Dann heißt es hoffen, dass die Mitspieler den Ball fangen und damit einen Touchdown erzielen, um das Skore noch umzudrehen.



Hail Mary heißt auf Deutsch Ave Maria. Man geht davon aus, dass dieser Begriff im Football von den Spielern der Notre Dame Fighting Irish etabliert wurden. So sollen diese nach jedem Touchdown das Ave Maria gebetet haben.

Umringt von drei Verteidigern der Buffalo Bills fischte der 28-Jährige einen Pass von Quarterback Kyler Murray über das halbe Spielfeld (rund 50 Meter) aus der Luft und entschied die Partie mit diesem Touchdown eine Sekunde vor Schluss – ein so genannter Hail-Mary-Spielzug (siehe Box). Die Begegnung endete dadurch mit einem 32:30-Sieg für die Cardinals.

«Sag niemals es ist unmöglich», schrieb Hopkins selbst zu einem Video der Szene. «@DeAndreHopkins ist ein Monster, Mann», kommentierte Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs – der Super-Bowl-Gewinner ist sonst selbst eher Empfänger von ungläubigen Lobpreisungen nach irren Aktionen.

Auch Basketball-Superstar LeBron James war beeindruckt und schrieb sinnlaut, sein Bruder sei anders.

