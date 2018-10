Lindsey Vonn kündet ihr Karriereende an

«Das wird meine letzte Saison sein. Ich höre definitiv nach diesem Jahr auf», sagte die 33-jährige Vonn am Donnerstag bei einem Auftritt in New York. Dies gelte selbst für den Fall, dass sie den Siegesrekord von Ingemar Stenmark nicht brechen sollte.

«Ich bin physisch an einem Punkt angelangt, wo es keinen Sinn mehr hat», sagte Vonn zur Begründung. Noch bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar hatte sie gesagt, dass sie so lange weiterfahren werde, bis sie den Rekord des legendären Schweden brechen wird, «egal wie sehr es schmerzt».

Vonn hat 82 Weltcup-Siege auf ihrem Konto, auf Stenmarks Rekord fehlen ihr vier. «Wenn ich es schaffe, würde ein Traum in Erfüllung gehen», sagte die Wahlösterreicherin am Donnerstag laut NBC Sports mit Blick auf die kommende Saison. «Wenn nicht, hätte ich jedenfalls eine unglaublich erfolgreiche Karriere gehabt. Ich bin immer noch die erfolgreichste weibliche Skirennläuferin und ich glaube schon, dass das etwas ist, worauf ich wirklich stolz sein kann.»

Die Folgen der Knieverletzung

Sie habe ein Antreten bis zum Jahr 2020 überlegt, aber ihre lange Verletzungsgeschichte habe ihr diese Entscheidung abgenommen. «Ich wäre gerne auch noch aktiv, wenn ich älter bin, also muss ich in die Zukunft blicken und nicht nur darauf konzentriert sein, was gerade jetzt vor mir liegt», erläuterte Vonn.

Die amerikanische Ski-Queen hatte schon Anfang September öffentlich von einem Karriereende nach der jetzigen Saison gesprochen. Eine Fan-Frage auf Instagram beantwortete sie mit: «Das ist die letzte Saison meiner Karriere.» Allerdings relativierte sie diese Aussage sogleich. Auf die Frage, ob dies auch gelte, wenn sie den Siegrekord Stenmarks nicht schaffe, meinte sie nämlich: «Schwierige Frage. Die Antwort kenne ich nicht.»

Vonn hatte ihre Skikarriere im Alter von sieben Jahren begonnen. Ihre erste Olympia-Medaille gewann sie im Jahr 2010 in Vancouver. In Pyeongchang erreichte sie Bronze in der Abfahrt und wurde so die älteste Skiläuferin, die es bei Olympischen Winterspielen aufs Podest schaffte. Die Winterspiele in Sotschi 2014 hatte sie wegen einer Knieverletzung, deren Folgen sie bis heute beschäftigen, auslassen müssen.

(L'essentiel/sda)