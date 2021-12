18-​​jähriges Eiskunstlauf-​​Talent stirbt bei Autounfall

Ein Verkehrsunfall riss in Italien zwei junge Menschen aus dem Leben. Bei einem der beiden Opfer handelt es sich um Elly Mattiuzzo, ein großes italienisches Eiskunstlauf-Talent.

Die 18-Jährige war mit ihrem Freund Daniele Volanti am Samstag in der Nähe von San Marino unterwegs, als der Wagen auf der Straße von Borgo Maggiore in Richtung Castello di Murata auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem anderen Auto kollidierte. Das berichtet die «Gazetta dello Sport».

Fiat 500 völlig zerstört

Der Aufprall war so heftig, dass der Fiat 500 des Pärchens völlig zerstört wurde. Für beide Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät, der Fahrer des entgegenkommenden VW-Golfs wurde verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Mattiuzzo war vor zwei Jahren aus Mailand nach San Marino zu ihrem Vater gezogen. In Mailand war sie mit den «Hot Shivers», einer Synchron-Eiskunstlauf-Gruppe aufgetreten und nahm 2019 an der Junioren-WM in Neuchatel teil.

(L'essentiel/mh)