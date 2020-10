Handballer müssen während des Spiels Masken tragen

Ja, die Zeiten sind verrückt. Das Coronavirus beherrscht noch immer die Schlagzeilen. Und nicht nur die – auch den Sport hat das Virus noch fest im Griff. Allerdings werden immer häufiger auch wieder Zuschauer bei größeren Sportereignissen wieder zugelassen.

Doch an was sich Fans und Sportler überall in Europa bereits wieder gewöhnen, ist längst nicht überall so. Zum Beispiel in Spanien. Genauer gesagt: in der ersten spanischen Handballliga. Dort wird zwar jeder Spieler wöchentlich auf Corona getestet, aber im spanischen Bundesstaat Castilla y Leon gibt es eine zusätzliche – und ziemlich kuriose – Sonderregel. Diese besagt, dass in geschlossenen Räumen Kontaktsport ausschließlich mit Mund-Nasen-Schutz ausgeübt werden darf.

Die Folge: Beim Spiel zwischen Ademar Leon und Balonmano Sinfin (31:23) am Wochenende mussten alle Spieler und Schiedsrichter Masken tragen.

Toll hat das keiner der Beteiligten gefunden. Leon Manolo Cadenas, Trainer von Ademar, meinte nach dem Spiel, dass die Regel absolut absurd sei. Sein Gegenüber Victor Montesinos, Coach von Balonmano, ergänzte, es sei «surreal, da die Spieler 60 Minuten vollen Körperkontakt haben und die Maske so kaum eine Ansteckung verhindern kann».

Schiedsrichter hatten noch mehr Probleme

Die Masken verrutschten bei jedem Sprint, bei jeder schnellen Bewegung. Wenn das passierte, mussten die Spieler dann mit den verschwitzten Fingern den Schutz wieder richtig aufsetzen. Zudem wurde die Leistungsfähigkeit eingeschränkt, da das Atmen unter einem Mund-Nasen-Schutz bei sportlicher Aktivität schwieriger ist.

Die Schiedsrichter hatten gar noch mehr Probleme, für sie bedeutete die Sonderregel eine zusätzliche Herausforderung: Sie durften die Maske nämlich nicht einmal zum Pfeifen abnehmen, die Pfeife musste zwischen Maske und Mund bleiben.

(L'essentiel/Nils Hänggi/Laura Inderbitzin)