Muller scheitert in Wimbledon an Kohlschreiber

Bitteres Aus für Gilles Muller: Für Luxemburgs Tennis-Ass ist am Donnerstag in Wimbledon in der zweiten Runde Endstation gewesen. Der Luxemburger musste sich dem Deutschen Philipp Kohlschreiber nach hartem Kampf mit 6:7 (6), 6:7 (4), 6:7 (3) geschlagen geben. Die Partie war am Mittwoch im Tiebreak des zweiten Satzes beim Stand von 3:5 aus Sicht des Luxemburgers wegen Regens unterbrochen und am Donnerstag fortgesetzt worden.

Muller, der im Vorjahr in Wimbledon Superstar Rafael Nadal in fünf Sätzen bezwungen und bis ins Viertelfinale des Grand Slams vorgestoßen war, verliert damit erneut wichtige Punkte in der Weltrangliste. Im Vorjahr noch auf Platz 22, seinem bisherigen Karrierehoch, befindet sich der 34-jährige Luxemburger mittlerweile auf Rang 60 im ATP-Ranking wieder. Das Jahr 2018 ist für Muller bisher ein Seuchenjahr, eine Erstrunden-Niederlage folgte auf die nächste.

Der 34-jährige Kohlschreiber feiert hingegen seinen ersten Drittrunden-Einzug in Wimbledon seit sechs Jahren. Er trifft nun auf den an Nummer acht gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson.

(L'essentiel)