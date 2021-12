Schach-​​Weltmeister Carlsen verteidigt seinen Titel

Magnus Carlsen ist und bleibt der König der Schachspieler. In einem am Ende recht einseitigen WM-Duell mit seinem russischen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi erkämpfte sich der 31 Jahre alte Norweger am Freitag den vierten Sieg – damit ist der Zweikampf bereits nach der elften von 14 angesetzten Partien entschieden.

Magnus Carlsen wins Game 11 and the match, retaining his title.

Capitalizing on Ian Nepomniachtchi's blunder on move 23, the World Champion scored his fourth win in the match at @expo2020dubai. The final score is 7½-3½.

⠀https://t.co/cmW9hMdEqY#CarlsenNepo #FIDEmatch2021

Carlsen verteidigte seinen Weltmeister-Titel in Dubai nun schon zum vierten Mal nach 2014, 2016 und 2018. Mit nunmehr 7,5:3,5 Punkten hat der Weltrangliste-Erste das Duell vorzeitig beendet. Herausforderer Nepomnjaschtschi könnte maximal noch auf 6,5 Zähler kommen. Carlsen kassiert als Weltmeister 1,2 Millionen Euro Preisgeld, der unterlegene Nepomnjaschtschi 800.000 Euro.

And we have a rook endgame with an extra pawn for Black on the board. #CarlsenNepo pic.twitter.com/py1463vhFY — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 10, 2021

(L'essentiel/dpa)