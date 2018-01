Luxemburg schlägt sich wacker gegen Russland

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Gegner war groß, die Leistung auch. Luxemburgs Handball-Nationalmannschaft musste am Abend in der WM-Qualifikation gegen Russland antreten. Der Ex-Weltmeister ging als haushoher Favorit in die Partie. Aber das Team uim Trainer Maik Handschke zeigte einen großen Kampf.

Vor allem in der ersten Halbzeit spielte Luxemburg munter mit und stellte die russische Abwehr immer wieder vor Probleme. Doch mit zunehmender Spielzeit machte sich die individuelle Klasse der Gäste bemerkbar. Am Ende gewann Russland mit 27:19 (12:8). Yannick Bardina erzielte fünf Treffer für das Großherzogtum.

Das Rückspiel steigt am kommenden Samstag in Krasnodar.

(L'essentiel)