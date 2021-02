Skispringerin zieht sich vor WM für den Playboy aus

Am 23. Februar startet in Oberstdorf die erste Frauen-WM im Skispringen von der Großschanze. Kurz vorher zeigt sich die zweifache Weltmeisterin Juliane Seyfarth (30) nackt im Playboy. «Die Bilder für den Playboy sind eine unvergessliche Geschichte, etwas für die Ewigkeit zu schaffen», sagt die deutsche Athletin gegenüber «Bild».

Das Leben sei wie ein Poesie-Album und wir sollten es mit tollen Geschichten füllen. Im «Playboy» selber sagt sie zudem: «Ich denke, dass die Fotos von allen willkommen geheißen werden, weil sie positive Aufmerksamkeit auf unseren Sport lenken.» Auf die Frage, was besser sei, ein perfekter Sprung oder Sex, antwortet die Bundeswehrsoldatin: «Ich denke, der Adrenalinspiegel ist da sehr ähnlich, ich möchte auf keines von beiden verzichten.»

Auf Medaillenjagd an der Heim-WM

Doch auch sportlich möchte die Deutsche hoch hinaus. An der Heim-WM in Oberstdorf will sie Geschichte schreiben. «Jetzt ist unsere Zeit gekommen, für diesen Wettkampf auf der Großschanze. Ich freue mich sehr darauf.» Die WM sei ein erster wichtiger Schritt, denn bis das Frauen-Springen so populär ist wie das der Männer, brauche es noch etwas Zeit. «Aber ich sehe keinen Grund dafür, dass es nicht irgendwann mal genau so anerkannt ist.»

(L'essentiel/Florian Osterwalder)