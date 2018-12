Putin darf im Eishockey gewinnen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wladimir Putin spielte am Samstagabend einen Match an der sogenannten Nacht-Hockey-Liga auf dem Roten Platz. In seiner Mannschaft waren auch Verteidigungsminister Sergei Schoigu, Hockeyveteranen und der ehemalige NHL-Star Alexei Kassatonow. Der Präsident durfte fünf Tore schießen, seine Mannschaft gewann 14:10.

Die Gegner gaben sich dem Präsidenten gegenüber auffallend zurückhaltend. Putin ist bemüht, sich ein sportliches und volksnahes Image zu geben. Der Match fand jedoch vor spärlich besetzten Rängen statt. Vermutlich wurde die Öffentlichkeit aus Sicherheitsgründen auf Distanz gehalten. Die Nacht-Hockey-Liga hatte Putin 2011 initiiert. Die Spiele dieser Amateurliga finden nachts statt.

(L'essentiel/jad)