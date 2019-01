301 Punkte! Spurs gewinnen Wahnsinnsspiel

Artikel per Mail weiterempfehlen

Was für ein Match! San Antonio setzte sich in der NBA im Spiel gegen Oklahoma City nach zwei Verlängerungen mit 154:147 durch. Somit standen nach dem Schlusssignal zusammengerechnet unglaubliche 301 Punkte auf dem Scoreboard. Für das Team des deutschen Nationalspielers Dennis Schröder war es bereits die dritte Niederlage in Folge.

OKC-Superstar Russell Westbrook (24 Punkte/24 Assists/13 Rebounds) verbuchte dabei sein 13. Triple-Double der laufenden Saison. San Antonios LaMarcus Aldridge stellte mit 56 Punkten eine neue persönliche Bestmarke auf.

Daniel Theis und die Boston Celtics mussten sich indes den Miami Heat mit 99:115 (43:61) geschlagen geben. Der 26-jährige Deutsche erzielte zwei Punkte. Aufbauspieler Kyrie Irving kam auf 22 Zähler. Dwyane Wade war mit 19 Punkten Miamis erfolgreichster Werfer. Boston (25:16) liegt auf dem fünften Platz in der Eastern Conference.

NBA-Ergebnisse, 10. Januar:

San Antonio - Oklahoma City 154:147 n.2.V.

Miami - Boston 115:99

Denver - LA Clippers 121:100

Sacramento - Detroit 112:102



(L'essentiel/dpa)