Tödliches Herpes-​​Virus breitet sich weltweit aus

In Deutschland ist das erste Pferd nach einer Infektion mit einer neuen Herpes-Variante gestorben. Das Tier ist laut Reitsport-Weltverband FEI zuvor bei einem Turnier in Valencia am Start gewesen, wo vor rund zwei Wochen die aggressive Virus-Variante erstmals festgestellt worden war. Damit erhöht sich die Zahl der gestorbenen Vierbeiner nach FEI-Angaben auf sechs.

Teilnehmer des Turniers hatten zuvor von noch mehr toten Pferden berichtet. «Der Ausbruch ist wahrscheinlich der schlimmste seit vielen Jahrzehnten in Europa», sagte FEI-Generalsekretärin Sabrina Ibáñez. Der Weltverband hat mit der Absage aller internationalen Turniere in zehn Ländern reagiert. Diese Regelung gilt zunächst bis am 28. März.

« Wir kämpfen hier Schulter an Schulter um unsere Pferde »

Inzwischen hat die Virusvariante aus Valencia auch die USA erreicht. Nach Angaben eines Turnierveranstalters gibt es in Florida einen positiven Test. Auf dem eigenen Gelände des World Equestrian Center in Ocala, wo seit mehreren Wochen eine Turnierserie läuft, gebe es kein infiziertes Pferd, hieß es in einer Mitteilung. In Katar gibt es ebenfalls positive Tests: In Doha, wo an diesem Wochenende die Global Champions Tour starten soll, waren am Montag zwei Pferde positiv getestet worden.

In Valencia kämpfen derweil viele Pferde mit schweren Krankheitsverläufen gegen den Tod. «Wir kämpfen hier Schulter an Schulter um unsere Pferde», sagte Hilmar Meyer, der einen Handels- und Ausbildungsstall betreibt und bisher zwei Pferde verloren hat. «Ein Albtraum, den niemand erleben sollte», kommentierte die Springreit-Weltmeisterin Simone Blum die Lage. «Das Virus ist sehr aggressiv», berichtete Mike Patrick Leichle. Ein Pferd des Reiters und Turnierstallbetreibers ist bisher in Valencia gestorben. Nach Angaben der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) verursachen die Viren «keine auf Menschen übertragbaren Krankheiten».

Für Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider wäre das neue Herpesvirus im eigenen Stall «der Super-Gau». In einem Interview beschrieb die 52-jährige Dressurreiterin auch, wie sehr der Verlust eines Pferdes schmerzt. «Das ist so emotional, das können sich Außenstehende nicht vorstellen», sagte Schneider: «Pferde wachsen uns ans Herz, das ist ein jahrelanges Miteinander. Es ist eine schreckliche Situation. Vor einiger Zeit habe ich den Verlust bei einer Bekannten mitbekommen.»

