Schweizer feiern Auftaktsieg nach irrer Odyssee

Was ist das für eine Geschichte! Am Dienstagabend erfährt die Schweizer Handball-Nationalmannschaft, dass sie aufgrund zu vieler Corona-Fälle im Team der USA ins Teilnehmerfeld nachrückt und an der WM in Ägypten teilnehmen darf. Was folgt, ist Hektik pur, denn die Verantwortlichen wissen: Am Donnerstag um 18 Uhr ist das erste Spiel gegen Österreich. Doch am Donnerstagmorgen steht die Mannschaft pünktlich am Zürcher Flughafen.

Wer aber denkt, dass ab jetzt die Hektik passé war, der liegt falsch. Der erste Schweizer WM-Tag seit 1995 glich einer Odyssee. Zwei Spieler durften aufgrund positiver Coronatests nicht mit in den Flieger, der wegen des starken Schneefalls erst mit einer zweistündigen Verspätung abhob.

« Nach diesem Tag haben die Jungs eine großartige Leistung gezeigt »

In Kairo angekommen musste die Mannschaft erneut warten - auf ihre Coronatests. Da aber kein Test positiv ausfiel, erreichte das Team ohne Zwischenhalt im Hotel die Halle. Zwei Stunden vor Anpfiff. Und ohne Gepäck. Das kam erst eine Stunde vor der Österreich-Partie an. «Gepäck ist da. Unfassbare Szenen», kommentierte Marco Ellenberger vom Schweizerischen Handballverband diese abstruse Geschichte, die sich zur Sensation entwickelte.

Denn die Schweiz gewann das Auftaktspiel bei der WM in Ägypten gegen Österreich mit 28:25 (13:13). Trainer Michael Suter sagte nach dem Spiel: «Nach diesem Tag und dieser mühsamen Reise haben die Jungs eine großartige Leistung gezeigt. Was der Sieg wirklich bedeutet, ist für mich aber gerade auch nicht realisierbar. Im Scherz habe ich den Spielern gesagt, dass wir ab jetzt immer ohne Training direkt an Länderspiele fahren», fügte Suter lachend an.

(L'essentiel/nih/alp)