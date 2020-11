Fans spekulieren über Hamiltons Zukunftspläne

Was macht er? Bleibt er? Geht er? Beendet er gar seine Karriere? Motorsport-Fans auf der ganzen Welt spekulieren. Und nicht nur sie. Die britischen Boulevard-Blätter hyperventilieren ebenso. «Lewis-Hamilton-Schock: WM-Titel, dann Rücktritt?», lauten manche Schlagzeilen. Andere titeln: «Lewis Hamilton deutet Rücktritt am Saisonende 2020 an!»

Die Gerüchte kommen nicht von irgendwo. Nein. Am Sonntag, als der 35-Jährige den GP der Emilia-Romagna gewann und Mercedes die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft holte, sagt der Brite Dinge wie: Es sei so «cool» auf der Weihnachtsfeier, wenn dann die ganze Belegschaft zusammenkomme, um mal wieder die nächste gewonnene Konstrukteurs-Weltmeisterschaft zu feiern. Und: «Selbst wenn ich heute aufhören würde, wäre diese coole Atmosphäre an Weihnachten etwas, das ich für den Rest meines Lebens mit dieser großen Gruppe von Menschen teilen könnte.»

Und das waren nicht die einzigen Hamilton-Sätze, die aufhorchen lassen. «Ich wäre gern hier nächstes Jahr, aber es ist nicht garantiert», sagt er beispielsweise ebenso. Oder: «Es gibt vieles, was mich am Leben danach reizt. Die Zeit wird es zeigen.»

«Nichts ist sicher im Leben»

Nicht verwunderlich also, dass viel spekuliert wird. Schließlich läuft ja auch der Vertrag des 35-Jährigen Ende Saison aus. Die Gefahr, dass Hamilton an Weihnachten sein Karriereende bei Mercedes verkündet, besteht also.

Oder doch nicht? So rechnet Teamchef Toto Wolff mit einer Einigung mit Hamilton auf eine weitere Zusammenarbeit, sobald das Titelrennen endgültig entschieden ist. «Es fühlte sich für uns beide bisher nicht wie der richtige Moment an, bevor diese Titel erledigt sind», sagt der Österreicher am Sonntag. Gänzlich ausschließen will Wolff einen plötzlichen Abschied Hamiltons aber auch nicht. «Nichts ist sicher im Leben, so lange es keine Unterschrift gibt», sagte der 48-Jährige. «Ich glaube und hoffe nicht, dass das passiert», fügt er an.

Verstappen, Ocon oder Russell?

Und vielleicht ist ja auch alles Taktik. Wenn Hamilton mit Wolff über die Höhe seiner Gage verhandelt, über einen neuen Vertrag, kann es nur hilfreich sein, dass er nicht den Anschein erweckt, als wolle er um jeden Preis für Mercedes weiterfahren, notfalls auch für viel weniger Geld als bisher.

Man darf also gespannt sein. Man muss abwarten, wie sich die verschiedenen Parteien entscheiden. Fakt ist: Wenn Hamilton zurücktritt oder das Team wechselt, gibt es große Aufregung auf dem Fahrermarkt. Würde dann George Russell zu Mercedes kommen, der Junior mit Williams-Vertrag? Oder Esteban Ocon, der bis Ende 2021 ohne Ausstiegsklauseln an Renault ausgeliehen ist? Oder würde Wolff versuchen, sich Max Verstappen zu angeln?

