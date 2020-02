Boston Celtics feiern siebten Sieg in Serie

Am Findel ist es am späten Sonntagabend zu einer brenzligen Situation gekommen.

Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner hat mit 19 Punkten und neun Rebounds eine ordentliche Leistung gezeigt. Dennoch unterlagen die Washington Wizards am Sonntagabend (Ortszeit) mit 99:106 den Memphis Grizzlies. In der Tabelle der nordamerikanischen Profiliga NBA liegen die Hauptstädter mit 18 Siegen aus 51 Spielen auf Platz neun in der Eastern Conference und damit außerhalb der Playoff-Ränge. Ein schwaches Schlussviertel zerstörte alle Hoffnungen auf einen Heimsieg. Wagners Landsmann Isaac Bonga kam in etwas mehr als 17 Minuten auf vier Punkte und zwei Rebounds für Washington.

Bei der 113:114-Niederlage der Houston Rockets gegen die Utah Jazz kam der deutsche Center Isaiah Hartenstein nicht zum Einsatz, obwohl er im Kader stand. Ein von Bojan Bogdanovic verwandelter Dreier in der Schlusssekunde besiegelte die Heimpleite.

Bereits zuvor hatte Daniel Theis mit den Boston Celtics das deutsche Duell bei Dennis Schröder von den Oklahoma City Thunder mit 112:111 gewonnen. Es war Bostons siebter Sieg nacheinander. Theis' Einsatz war wegen einer Knöchelverletzung fraglich gewesen. Er stand aber in die Startformation und kam auf 13 Punkte und elf Rebounds. Schröder erzielte 22 Punkte.

NBA, Ergebnisse:

Oklahoma City Thunder – Boston Celtics 111:1112

Alanta Hawks – New York Knicks 140:135

Philadelphia 76ers – Chicago Bulls 118:111

Washington Wizards – Memphis Grizzlies 99:106

Houston Rockets – Utah Jazz 113:114

Cleveland Cavaliers – Los Angeles Clippers 92:133

Portland Trail Blazers – Miami Heat 115:109

(L'essentiel/dpa)