Olympia-​​Chef tritt nach Sexismus-​​Vorwürfen zurück

Der Chef des Tokioter Olympischen Organisationskomitees, Yoshiro Mori, ist angesichts Kritik an als sexistisch eingestuften Äußerungen zurückgetreten. Das teilte der 83-jährige frühere Ministerpräsident am Freitag mit. «Von heute an werde ich von der Position des Präsidenten (des Organisationskomitees) zurücktreten», sagte er bei der Eröffnung einer Vorstandssitzung des Komitees. Es wurde erwartet, dass noch am selben Tag die Nachfolge geklärt wird.

Vor mehr als einer Woche hatte Mori in einer Sitzung im Wesentlichen gesagt, dass Frauen «zu viel reden» und von einem «starken Sinn für Rivalität» geprägt seien. Die Aussagen hatten Entrüstung und eine selten offene Debatte über Geschlechtergerechtigkeit in Japan ausgelöst.

Japaner wollen Spiele verschieben

Im Vergleich des Weltwirtschaftsforums zu Geschlechtergerechtigkeit steht Japan auf Platz 121 von 152. In dem Ranking geht es unter anderem darum, wie viele Positionen Frauen in den Chefetagen von Politik und Wirtschaft bislang eingenommen haben.

Bei den Olympischen Spielen von Tokio sind die wichtigsten Gremien mehrheitlich mit Männern besetzt. Gleiches gilt für die Führungsposten im Alltagsgeschäft.

Die Personalie ist eine von gleich mehreren Problemen für die bereits um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele. Sie sollen am 23. Juli mitten in der Pandemie stattfinden, mit zuerst 11.000 Athleten und danach 4400 paralympischen Athleten. In jüngsten Umfragen haben mehr als 80 Prozent der Japaner erklärt, Olympia solle erneut verschoben oder abgesagt werden.

