Russland darf 20 Athleten zu WM und EM schicken

Der Leichtathletik-Weltverband hat die Anzahl der russischen Starter für die Titelkämpfe im Jahr 2022 erhöht. Bei der Weltmeisterschaften im Juli in Eugene/USA oder bei den Europameisterschaften im August in München dürfen 20 Teilnehmer aus Russland als neutrale Athleten antreten.

Dies hat das Exekutivkomitee von World Athletics am Mittwoch in Monte Carlo entschieden. Bei den Olympischen Spielen in Tokio durften nur zehn Leichtathleten aus Russland antreten.

World Athletics sets limit at 20 athletes from Russia for 2022 international tournaments https://t.co/FP2pOpGk3M pic.twitter.com/MhrXrGwlbg — Andy Vermaut (@AndyVermaut) December 1, 2021

Russland ist seit dem Doping-Skandal seit November 2015 von World Athletics suspendiert. Zuletzt wurde die Sperre Mitte November verlängert, weil noch nicht alle Auflagen für eine Rückkehr als ordentliches Mitglied erfüllt waren. Der Weltverband vergab zudem die Hallen-Weltmeisterschaften für 2024 nach Glasgow.

To Glasgow we go! ????????✌️????????????????????????



The World Athletics Council confirms that the #WorldIndoorChamps 2024 will take place in Glasgow, United Kingdom. pic.twitter.com/GKcrqOpFd8 — World Athletics (@WorldAthletics) December 1, 2021

(L'essentiel/dpa)