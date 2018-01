Amicale empfängt Pikes zum Pokal-​​Thriller

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kann sich Amicale Steinsel den Traum vom erneuten Double bewahren? Oder durchbrechen die Musel Pikes die Serie der Männer um Trainer Ken Diederich. An diesem Samstag geht es ab 20.15 Uhr zwischen diesen beiden Basketball-Teams um den Einzug in das Pokalfinale.

Im vergangenen Jahr trafen sich diese zwei Teams im Finale. Es wurde eine enge Angelegenheit, die Steinsel schließlich mit 74:68 für sich entschied. Seit dem Finalspiel ist viel passiert. Während Amicale weiter dominiert und die Liga wieder als Tabellenerster anführt, hatten die Pikes diese Spielzeit zu kämpfen und kamen nur als Sechster gerade so in die Titelgruppe. Doch am Samstag ist es eben nur eine Partie.

Auch der Tabellenzweite der Total League ist noch im Rennen. Etzella Ettelbrück bestreitet am Sonntag um 17.30 Uhr das zweite Halbfinale gegen Résidence Walferdingen. Alle Partien, auch die der Damen, finden in der Coque statt.

Pokal, Halbfinale

Männer

Samstag

Amicale - Pikes 20.15 Uhr

Sonntag

Etzella - Résidence 17.30 Uhr

Frauen

Samstag

Amicale - Wiltz 17.45 Uhr

Sonntag

Etzella - Contern 15 Uhr

(hej/L'essentiel)