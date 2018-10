An den Warriors führt kein Weg vorbei

Die Warriors sind noch stärker, die Lakers angeln sich LeBron, im Osten schaut alles auf Boston – die NBA is back! Die Fans auf der ganzen Welt reiben sich schon die Hände. In der Nacht zum Mittwoch startet die Saison 2018/19 der stärksten Basketball-Liga auf dem Globus. Trotz der Vorfreude sieht alles danach aus, als ob der Meister schon wieder feststeht.

In der NBA gab es immer schon Mannschaften, die eine ganze Ära geprägt haben. In den 60er-Jahren spielten die Boston Celtics um Bill Russell alles in Grund und Boden. In den 90er-Jahren dominierten Michael Jordan und die Chicago Bulls die Gegner nach Belieben. Zu Beginn des neuen Jahrtausends waren es die L.A. Lakers um Kobe Bryant und Shaquille O’Neal, die alles abräumten. Nun haben wir die Golden State Warrios, die 2015, 2017 und 2018 den Meistertitel einfuhren. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil.

Dynastie der Warriors?

Die Warriors könnten dieses Jahr auf einem noch höheren Level spielen. Schließlich haben die Kalifornier alle wichtigen Akteure behalten und mit DeMarcus Cousins einen Center verpflichtet, der im fitten Zustand zu den besten seiner Zunft gehört. Alles andere als der erneute Meistertitel wäre eine faustdicke Überraschung.

Der ärgste Widersacher der Dubs war in den vergangenen Jahren kein Team, sondern ein Mann: LeBron James. Der Superstar lieferte den Warriors mit den Cleveland Cavaliers oft im Alleingang einen harten Kampf. Von daher macht es für die Kalifornier keinen Unterschied, dass der «King» im Sommer zu den Lakers gewechselt ist. Nun dürften sie zum größten Konkurrenten der Warriors aufgestiegen sein. Zudem konnten die Lakers mit Rajon Rondo und Lance Stephenson noch zwei weitere namhafte Spieler unter Vertrag nehmen.

Im Osten nur Boston

Nicht zu verachten sind auch dieses Jahr wieder die Houston Rockets um MVP James Harden und Spielmacher Chris Paul. Das wohl offensivstärkste Team der Liga angelte sich mit Carmelo Anthony einen potenziellen Killer. Zumindest, wenn er an seine Form vor der Oklahoma-Zeit anknüpft und sich mit den zwei anderen Superstars arrangiert. Das gelang ihm bei den City Thunder nicht, wo er an der Seite von Russell Westbrook und Paul George meist blass blieb.

Der Osten dürfte dieses Jahr durch den Abgang von LeBron James nach L.A. noch schwächer sein. Einzig die Boston Celtics können wohl mit den großen Teams aus dem Westen einigermaßen mithalten. Nachdem die vergangene Saison lange verletzten Gordon Hayward und Kyrie Irving wieder im Saft stehen, steht dem Einzug in die Finals wohl nichts mehr im Weg. Doch da warten aller Voraussicht nach die Warriors.

(Henning Jochum/L'essentiel)