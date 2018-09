Cleveland gewinnt erstes Spiel seit 2016

Die Cleveland Browns aus der amerikanischen Football-Liga NFL haben nach 19 sieglosen Spielen in Folge wieder einen Sieg gefeiert. Das Team aus Ohio besiegte am Donnerstag die New York Jets 21:17 (3:14). Für die Browns war es der erste Erfolg seit dem 24. Dezember 2016.

Browns-Quarterback-Rookie und erster Pick im diesjährigen Draft, Baker Mayfield, der kurz vor der Halbzeitpause eingewechselt wurde, führte sein Team mit 201 erworfener Yards zum Comeback-Erfolg gegen die New Yorker. Der 23-Jährige brachte insgesamt 17 seiner 23 Wurfversuche an den Mann.

Freibier für alle!

Sein Gegenüber, Jets-Rookie-Quarterback Sam Darnold, verbuchte hingegen zwei Interceptions bei der Auswärtsniederlage. Der Matchwinner im Spiel war jedoch Clevelands Running-Back Carlos Hyde. Der 28-Jährige erzielte zwei Touchdowns und verbuchte insgesamt 98 Yards beim Heimerfolg seines Teams.

Zahlreiche Bars in Ohio hatten im Falle eines Sieges der Browns ihren Kunden Freibier versprochen. Weil sie Wort hielten, setzte die Polizei einen Tweet ab und reagierte mit Humor: «„Wir haben gewonnen!!! – Moment... Oh Gott. Die Sache mit dem Freibier. Ok Cleveland, bleibt ruhig. Auf geht"s Browns!!!»

Cleveland, the @Browns won. The fridges are open. Go celebrate with a Bud Light. You’ve earned it. pic.twitter.com/RvjJ0WvpyO — Bud Light (@budlight) 21. September 2018

(sw/L'essentiel/dpa)