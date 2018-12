Formel E lässt Frauen in Saudi-​​Arabien rasen

Erst seit dem 24. Juni dieses Jahres ist es Frauen in Saudi-Arabien gestattet, Auto zu fahren. Der Wüstenstaat war bis zu diesem Tag das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht selber einen PW steuern durften. Global war dieses Verbot des konservativen Königreichs auf Unverständnis gestoßen und kritisiert worden. Kaum wurde es aufgehoben, tauschten viele Frauen ihre ausländischen Führerscheine in saudi-arabische Papiere um. Die Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers schätzt, dass in Saudi-Arabien bis 2020 rund drei Millionen Frauen einen Fahrausweis erhalten können. Sie dürfen neben Autos nun auch Motorräder, Lieferwagen und Lastwagen fahren.

Kein halbes Jahr ist die Gesetzesänderung her, da führt die Formel E einen außergewöhnlichen Testtag auf der Arabischen Halbinsel durch. Am Sonntag, dem Tag nach dem Startrennen zur fünften Meisterschaft, fand in Diriyya auf dem gleichen Kurs der erste Testtag während der Saison statt. Das Besondere daran: Acht von elf Teams setzten weibliche Testfahrerinnen ein.

Einen expliziten Grund für diese Aktion nannten die Organisatoren nicht. «In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter vor Ort haben sich die Verantwortlichen der Formel E auf einen Tag mit verstärkter weiblicher Präsenz geeinigt», hatte das Magazin «Motorsport Total» im Vorfeld vermeldet.

Eine «Nachbarin» am Start

Die Formel E ist bekannt dafür, dass sie ihren eigenen Kurs einschlägt. Sie drehte ihren jüngsten Werbespot in der Wüste Saudi-Arabiens. Im Clip liefert sich Neueinsteiger Felipe Massa ein Duell mit einem Wanderfalken. Dazu wird erläutert, dass der Raubvogel ein Spitzentempo von 320 km/h erreiche, während der elektronisch angetriebene Bolide auf 280 km/h komme. Dennoch gewinnt der ehemalige Formel-1-Pilot das Rennen gegen das Tier.

Was die Rennserie mit ihrem Testpilotinnentag im Vorort der Hauptstadt Riad gewonnen hat, bleibt schleierhaft. Sicher ein wenig mediale Aufmerksamkeit, die aber in Europa bestimmt größer ausfällt als vor Ort. Und es dürfte kaum das Ziel gewesen sein, den Frauen in Saudi-Arabien – in etlichen anderen Bereichen unterliegen sie weiterhin strengen Restriktionen – aufzuzeigen, dass und wie sehr sie nun selber auf das Gaspedal drücken dürfen. Das wissen inzwischen ja alle. Und eine Einheimische konnte nicht in ein Cockpit sitzen, zumindest nicht während der offiziellen Testfahrten. Das Team Virgin ließ mit Amna al-Qubaisi zwar die erste Rennfahrerin aus dem Nahen Osten ans Steuer. Die 18-Jährige kann jedoch nur schlecht einheimische Frauen verkörpern, da sie in den USA geboren und aufgewachsen ist. Sie fährt unter der Flagge der Arabischen Emirate.

«Super positiver Testtag»

Al-Qubaisi und die sieben anderen Testpilotinnen kamen jedenfalls auf Touren. Beitske Visser schreibt beispielsweise auf Twitter von einem «wirklich coolen Tag im Auto!» und möchte «gleich wieder einsteigen». Zudem bedankt sich die für BMW-Andretti gestartete Holländerin höflich für die Gelegenheit, die ihr geboten worden sei. Diese Chance war saudi-arabischen Frauen zuvor so lange verwehrt geblieben.

Really cool day in the car! Learned a lot and already want to jump in again? big thanks for the opportunity? @BMWMotorsport@FollowAndretti@FIAFormulaEpic.twitter.com/ckm5N3Rq7z– Beitske Visser (@beitskevisser) 16. Dezember 2018

Auch Simona de Silvestro aus dem Venturi-Team schreibt auf Twitter von einem «super positiven Testtag» und bedankt sich bei Felipe Massa, dass sie sein Auto ausleihen konnte. In diesem war die 30-Jährige die Schnellste der acht Rennfahrerinnen. Sie klassierte sich im 14. Rang. Ihre Zeit von 1:12,048 Minuten war um eine halbe Sekunde besser als der Rundenrekord von André Lotterer am Samstag im Rennen. Tagesbestzeit in den zwei dreistündigen Trainingssessions erzielte der Brite Sam Bird (Virgin) mit 1:09,668 Minuten.

Super positiv day testing the @VenturiFE car. Thanks @MassaFelipe19 for lending me your car ?. We had a big testing plan to go trough and learned a lot. Unfortunately no qualy mode run for us today but times were strong on 200 kw! Thank you team! pic.twitter.com/pq3aO5GjmY– Simona De Silvestro (@simdesilvestro) 16. Dezember 2018

FIA-Präsident posiert mit Rennfahrerinnen

Tatiana Calderon, Testfahrerin des Sauber-Teams in der Formel 1, stieg für das Team DS Techeetah ins Cockpit und berichtet auf ihrem Twitter-Account von einer «tollen Erfahrung». Für die 25-jährige Kolumbianerin war es auch eine Freude, FIA-Präsident Jean Todt in der Boxengasse zu treffen.

A pleasure to see Mr @JeanTodt in the @FIAFormulaE test in Riyadh yesterday! The @FIA and @fiawim working hard to create and promote opportunities for Women in Motorsport ?? A pleasure to share the day with some very talented female drivers ?? pic.twitter.com/NeOVnWN5tv– Tatiana Calderon (@TataCalde) 17. Dezember 2018

Der FIA-Präsident seinerseits postete stolz Fotos, auf denen zu sehen ist, wie Aseel al-Hamad ihn herumchauffiert. Die Rennfahrerin, die sich als Botschafterin ihres Landes sieht, gehört der FIA-Frauenkommission und dem saudi-arabischen Motorsportverband an. Sie hatte die Aufhebung des Fahrverbots für Frauen in ihrem Land im Vorprogramm des GP Frankreich in Le Castellet in einem Formel-1-Boliden von Renault gefeiert.

Great being on the #AdDiriyahEPRIX track today with driver @ASEEL_ALHAMAD joined by Princess Reema bint Bandar al Saud and Michelle Mouton, President of the @FIA Women in Motorsport Commission. Excellent to witness the rich new talent amongst female drivers here. pic.twitter.com/5nq5dqXyOu– Jean Todt (@JeanTodt) 16. Dezember 2018

Ein «saudischer PR-Trick»

Wie die Formel E die Testfahrerinnen in Saudi-Arabien in Szene gesetzt hat, passt längst nicht allen. Der Spiegel schreibt unter dem Titel «Das zynische Spiel mit den Frauen in der Formel E» von einem «saudischen PR-Trick», auf den die Autoindustrie hereinfalle. Der deutsche Branchendienst für Elektromobilität setzt auf Electrive.net mit «Formel E setzt in Saudi-Arabien Zeichen für Frauenrechte» auf eine komplett andere Schlagzeile.

Ganz kritisch betrachtet die Süddeutsche sogar den Saisonstart der Formel E am Rande der Wüstenstadt und begründet dies in einem ausführlichen Artikel.

Werbung für den Schurkenstaat: Die Formel E startet im Öl- und Folterstaat Saudi-Arabien in die Saison - ein größerer Widerspruch ist schwer vorstellbar. https://t.co/gIJXJiQMlu– Süddeutsche Zeitung (@SZ) 15. Dezember 2018

(L'essentiel/ddu)