Miami zieht ins Finale gegen die Lakers ein

Die Boston Celtics sind im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga gescheitert. Der NBA-Rekordmeister unterlag den Miami Heat am Sonntag mit 113:125 und zog damit in der Best-of-Seven-Serie mit 2:4 den Kürzeren.

Beide Mannschaften starteten mit Problemen und taten sich zunächst schwer, Punkte zu erzielen. Dennoch setzten sich die Heat leicht ab (33:27). Die Celtics wehrten sich tapfer gegen das drohende Aus und gingen dank Kemba Walker zwischenzeitlich mit sechs Punkten Vorsprung in Führung. Im Schlussabschnitt meldete sich dann Miami mit einem 26:6-Lauf zurück. Boston fiel auseinander und kassierte letztendlich eine deutliche Niederlage. «Es ist hart, diese Pille schlucken zu müssen. Wir haben gekämpft, mehr konnten wir nicht machen», sagte Walker enttäuscht. Bei den Heat überzeugte Bam Adebayo, der mit 32 Punkten einen neuen Bestwert in seiner Karriere aufstellte.

Miami steht zum ersten Mal seit 2014 wieder im Endspiel. Das beste Team des Ostens trifft dort auf die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James. Beginnen wird die Finalserie in der Nacht auf Donnerstag.

