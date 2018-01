Nach Ayuba-​​Drama muss Résidence in Alltag zurück

Spielen für das Verarbeiten! Basketball-Erstligist Résidence Walferdingen hat eine tragische Woche hinter sich. Am Dienstag brach der ehemalige Spieler Oladapo Ayuba im Training zusammen. Wenig später verstarb der 31-Jährige, der zu in Schweden spielte und übe die Feiertage zu Besuch im Großherzogtum war. Nach den tragischen Ereignissen muss Résidence am Samstag ab 20.30 Uhr bei Basket Esch antreten.

Tabelle:



1. Amicale Steinsel 13 1194:934 24

2. Basket Esch 13 1056:973 22

3. Etzella Ettelbrück 13 1133:1010 22

4. T71 Düdelingen 13 1162:1106 21

5. Sparta Bartringen 13 1028:1068 19

6. AB Contern 14 1111:1218 19

7. Musel Pikes 12 992:980 18

8. Racing Luxemburg 14 996:1109 18

9. Résidence Walferdingen 12 1061:1045 17

10. US Hefffingen 13 917:1207 15

«Wir haben das Team beobachtet. Die Spieler scheinen in der Lage zu sein, gegen Esch anzutreten. Wir wollen ihm zu Ehren auflaufen», sagt Walferdingens Präsident Mike Thill. Am Mittwoch traf das Team auf Empfehlung eines Psychologen bereits wieder zusammen. «Es war wichtig für die Jungs, sich zu treffen und darüber zu sprechen», sagt er.

Ayuba spielte in der Saison 2015/16 für Walferdingen. Er wird am Samstag im Großherzogtum beerdigt, wo seine Schwiegereltern leben. Die Anteilnahme in den sozialen Netzwerken ist große. Auch in Schweden, wo Ayuba lange spielte und einige Zeit lebte, sitzt der Schock tief.

Vila i frid, ”Dee” Ayuba



Söndagen den 14 januari spelar DIF Basket mot Köping hemma i Brännkyrkahallen 17.00. Kom dit och hedra Dees minne.



Stöd hjärtforskningen via Hjärt-lungfonden, ge din gåva via https://t.co/yx5vfMpFo5



Tack till DIF Basket och Anthony Skaff för videon. pic.twitter.com/TVf2ODgKiG — Järnkaminerna (@jarnkaminerna) 4 janvier 2018

Vi sörjer och minns tillbaka. Vila i frid, Oladapo "Dee" Ayuba. pic.twitter.com/zEACFOHMzN — Norrköping Dolphins (@DolphinsBasket) 4 janvier 2018

DEP Dee Ayuba https://t.co/QAKLFAWk84 — Carlos Calvo (@Carlos_calvo18) 4 janvier 2018

RIP DEE AYUBA — rickard engmark (@REngmark) 4 janvier 2018

Total League, 15. Spieltag:

Samstag

US Heffingen – Amicale Steinsel 20 Uhr

Basket Esch – Rés. Walferdingen 20.30 Uhr

AB Contern – Musel Pikes20.30 Uhr

T71 Düdelingen – Racing Luxemburg 20.30 Uhr

Sonntag

Etzella Ettelbrück – Sparta Bartringen 17.15 Uhr



(Nicolas Martin/l'essentiel)