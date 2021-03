Bahrain lockt Formel-​​1-​​Zirkus mit Impfangebot

Große Aufregung im Formel-1-Zirkus: Am Sonntagabend verschickt der Bahrain International Circuit eine Mitteilung, wonach für alle Teilnehmer des Saisonauftakts am 28. März fünf verschiedene Impfstoffe gegen das Coronavirus bereitstünden.

Laut Informationen der «BBC» will sich die Formel 1 aber nicht vordrängeln und verzichtet darauf, das Angebot aus Bahrain anzunehmen. Ein Pressesprecher der Motorsport-Königsklasse teilte gegenüber dem britischen TV-Sender mit, man habe keinerlei Pläne, als Gruppe vor der geplanten Verteilung der Impfstoffe im vorgesehenen Ablauf des Gesundheitssystems Großbritanniens geimpft zu werden.

Eine verpflichtende Absage an die zehn Rennställe existiert zwar nicht, zumal Ferrari, Alfa Romeo und Alpha Tauri als nicht-britische Teams nicht an der Verteilung der Impfstoffe durch das britische Gesundheitssystem beteiligt sind. Es wird jedoch erwartet, dass sich alle Teams den Vorgaben der Formel-1-Bosse anschließen und auf eine Impfung in Bahrain verzichten.

Impf-Angebot für die ganze Formel 1

Möglich wäre eine Impfung in Bahrain auch nur deswegen, weil die Formel 1 vom 12. bis 14. März in der Wüste von Sakhir die einzigen Testfahrten vor der Saison durchführen wird. Das erste von insgesamt 23 Rennen in diesem Jahr soll am 28. März in Bahrain gestartet werden. Dadurch sei ein großer Teil des Formel-1-Personals 21 Tage im Wüsten-Königreich vor Ort – in dem Zeitraum könnten die beiden Dosen des Impfstoffs verabreicht werden.

Der Bahrain International Circuit betonte, den aus ganz Europa anreisenden Formel-1-Teams inklusive dem angehörigen Journalisten-Tross aus der ganzen Welt ein Impf-Angebot zu machen, um auch Einreisende vor einer Infektion und einer potenziellen Verbreitung des Virus zu schützen.

«Als Teil der ausgedehnten Impfkampagne, die eine der höchsten Impfquoten weltweit erreicht hat, baut Bahrain dieses Programm auf freiwilliger Basis für Großveranstaltungen aus, in denen der Zeitrahmen es erlaubt und wenn Teilnehmer und die nationale Bevölkerung davon profitieren», schreiben die Rennveranstalter in ihrer Mitteilung.

